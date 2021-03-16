Посол Келин заявил об ужесточении внешнеполитической линии Лондона по отношению к Москве

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства ужесточением линии по отношению к Москве. Об этом он заявил в разговоре с российскими журналистами, комментируя документ, опубликованный во вторник правительством премьер-министра Бориса Джонсона. В нем Россия называется "наиболее острой прямой угрозой Великобритании".

"Эта стратегия, без сомнения, представляет собой шаг к ужесточению внешнеполитической линии. Если сравнить ее с тем, что было написано в стратегии, которая была опубликована в 2015 году, то там вы найдете в отношении России формулировки, касающиеся агрессивного поведения, но в то же время о необходимости сотрудничества, взаимодействия по глобальным вопросам", - сказал дипломат.

"То же самое можно прочитать в стратегии НАТО, и примерно такие же формулировки содержатся в декларации лондонского саммита НАТО 2019 года, где [зафиксирована] политика в двух направлениях, с одной стороны - сдерживание, с другой - диалог", - добавил он.

"В новой стратегии этого нет. Беглый просмотр документа показывает, что там порядка 13 упоминаний России в различных сочетаниях и формулировках, но везде она привязана к слову "угроза", о диалоге, сотрудничестве там не говорится ни слова", - сказал Келин.

"Местами там доходит до вещей, вызывающих улыбку, поскольку говорится о культурной и информационной экспансии России и Китая, что также составляет угрозу для Великобритании. Это трудно понять, тем более, что буквально позавчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что у НАТО нет ощущения военной угрозы со стороны России", - обратил внимание дипломат.

Причины британской позиции

Посол уверен, что это происходит по двум причинам - актуальной и исторической. Первый аспект, по мнению Келина, заключается в том, что британское правительство в разгар экономического кризиса направляет значительные суммы на оборонные цели. "Как-то это надо оправдать, и в качестве оправдания называется российская угроза", - заметил Келин.

Доказательную базу посол назвал неубедительной, в том числе "полностью сфабрикованное британскими властями" дело об отравлении в марте 2018 года в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также упоминание о пересечении британских границ российскими кораблями и самолетами, "чего не было".

Говоря про второй аспект, Келин заметил, что Великобритания по непонятной причине исторически чувствовала себя противницей России. "Мы таких ощущений не испытываем, наш расчет был на то, что после Brexit, после того, как Великобритания вышла в свободное плавание, открываются новые возможности, помимо прочего, для развития отношений, однако Великобритания выбирает сейчас другой курс", - сказал посол.

Ответная позиция Москвы

"Наверное, мы еще будем говорить об этом с британцами в двустороннем плане", - пообещал он, сказав, что "Россия будет вести себя в отношении Великобритании точно так же, как она ведет себя в отношении нас".

Келин обратил внимание на то, что предсказания ряда британских СМИ о том, что Лондон выберет более жесткую риторику, прямо объявив Россию враждебным государством, не сбылись.

"В этом случае, наверное, были бы качественные изменения, но этого не произошло. <...> Как я понимаю, формулировки [в обзоре] были подкорректированы", - отметил посол, констатировав, что Лондон "демонтировал двусторонние отношения" на протяжении последних лет, "приведя их к нынешнему плачевному состоянию".

При этом, по словам Келина, политические контакты между двумя странами сохраняются по линии МИД и посольств. Он также отметил рост товарооборота между двумя странами и тот факт, что РФ находится на 12-м месте в списке крупнейших торговых партнеров Соединенного Королевства.

Он также обратил внимание на факты успешного сотрудничества между Роскосмосом и британской компанией OneWeb в выведении на орбиту спутников связи, число которых составляет уже больше 100 из запланированных 650, а также открытие под Москвой новых фармацевтических линий британских компаний AstraZeneca и GlaxoSmithKline (GSK).

Будущие перспективы

"Рано или поздно нашим странам все равно придется налаживать контакты, и хотелось бы раньше, чем позже", - отметил Келин, подчеркнув, что на недавней встрече посла Великобритании в РФ Деборы Броннерт с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым представитель британской стороны называла конкретные области, в которых две страны могли бы укреплять сотрудничество. По словам Келина, речь идет о программах в сфере изменения климата, однако "Россия пока не видит для себя рационального зерна" в радикальной перестройке собственной экономики ради ускоренного внедрения зеленых технологий.

Как отметил дипломат, есть целый ряд областей, где Россия хотела бы иметь соглашения с британской стороной, и после Brexit этот вопрос стал еще более актуальным.

"У нас старое авиационное соглашение от 1957 года, нет никакого соглашения по морским делам. Нам было бы важно иметь соглашение в области развития мирного атома, которого тоже нет, так как все шло через Евросоюз", - сказал посол. "Так или иначе мы к этому придем. Достаточно скоро, думаю, в течение года, это произойдет, но такие вещи, как сегодняшний обзор и опубликованный полгода назад доклад по разведке, отбивают аппетит к тому, чтобы наращивать политический диалог", - резюмировал Келин.