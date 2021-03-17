Путин и Жапаров запустят золоторудный комбинат на месторождении в Киргизии

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров в среду примут участие в церемонии запуска Таласского золоторудного комбината на месторождении Джеруй в Киргизии. Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер будет принимать участие в мероприятии по видео-конференц-связи из Москвы.

"Проект, реализуемый российской "Группой Альянс" при поддержке банка ВТБ, по объему инвестиций является одним из крупнейших в истории российско-киргизского экономического сотрудничества, - говорится в сообщении. - Потенциальный уровень производства на предприятии - 5 тонн золота в год".

Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, договоренность относительно этого комбината была достигнута во время недавнего визита Жапарова в Россию.

Мощность фабрики в Таласской области составляет 1,3 млн тонн руды в год. "Вся добытая руда будет перерабатываться на данной фабрике с последующим аффинажем на территории Киргизской Республики", - отмечает пресс-служба президента Киргизии. При этом подчеркивается, что "преимущественным правом приобретения золотых слитков будет обладать Национальный банк Киргизской Республики".