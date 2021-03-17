Путин обсудит с прокурорами итоги их работы в 2020 году и задачи на 2021 год

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

"Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги работы органов прокуратуры за 2020 год и обозначены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2021 год", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин приедет в Генпрокуратуру, чтобы выступить на этом мероприятии. Также в открытой части заседания будет выступление генерального прокурора Игоря Краснова.

Глава государства лично курирует работу Генпрокуратуры РФ и других правоохранительных и силовых структур, традиционно выступает на их итоговых коллегиях. В этом году президент уже принимал участие в коллегиях МВД и ФСБ России.

По данным Генпрокуратуры, число преступлений в России за последние 10 лет сократилось почти на четверть. Как отмечается в сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности в РФ, криминогенная ситуация в стране по итогам 2020 года осталась стабильной. Относительно предыдущего года число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1% и перешагнуло отметку в 2 млн. За последние пять лет количество преступлений сократилось на 13%, а за 10 лет - на 22,2%.

С разной интенсивностью рост преступности отмечается в 50 регионах России. Наибольшие темпы прироста числа выявленных преступлений зафиксированы в Севастополе, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, снижение преступности отмечено в Чечне, Северной Осетии и Адыгее. Более 1,6 млн преступлений (80,4%) совершены в городах и поселках городского типа, каждое пятое - в сельской местности. Как и прежде, более половины всех выявленных преступлений составляют криминальные деяния против собственности. Среди них наибольшие темпы прироста отмечаются в показателях различного рода мошенничеств, доля которых в структуре преступности увеличилась с 12,7% до 16,4%. Наиболее распространены мошенничества в Мурманской области, Республике Коми и Москве.