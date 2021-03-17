В России стартует тестирование системы онлайн-голосования перед выборами 2021 года

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования на выборах 2021 года начнется 17 марта и продлится до 21 мая, само голосование в ходе тренировки пройдет с 12 по 14 мая. Программа проведения тестирования была утверждена на заседании Центризбиркома России в конце февраля.

Как сообщал член ЦИК Антон Лопатин, тренировка представляет собой полноценную модель проведения этапов избирательных кампаний с использованием всех задач и подсистем текущей версии Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" в тренировочном режиме. По его словам, целью тренировки является проверка готовности избирательных комиссий и самой системы к проведению выборов в единый день голосования.

Согласно документу, подготовительный этап тренировки пройдет с 17 марта по 2 апреля, основной этап - с 6 апреля по 18 мая, а само проведение дистанционного электронного голосования - с 08:00 12 мая до 20:00 14 мая. Заключительный этап общероссийского тестирования пройдет с 19 по 21 мая.

В свою очередь замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов отмечал, что министерство "делает серьезный акцент на поддержку решений программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования". По его словам, Минцифры ведет активную подготовку и отработку сценария тренировки.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. По ее словам, заявки на участие в пилотном проекте по использованию онлайн-голосования по состоянию на вечер 12 марта подали 11 российских регионов помимо столицы. Центризбирком примет окончательное решение по поводу участия конкретных регионов по использованию дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах только после тестирования системы. Планируется, что в тестировании примут участие все субъекты РФ.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 8 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.