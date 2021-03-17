Главы МИД России и Израиля обсудят перспективы ближневосточного урегулирования

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет переговоры с израильским коллегой Габи Ашкенази, который будет находиться в Москве с рабочим визитом.

Стороны планируют уделить особое внимание перспективам урегулирования арабо-израильского кризиса, а также подробно рассмотреть ситуацию на Ближнем Востоке. В числе основных тем будет также координация шагов в борьбе с предпринимаемыми рядом стран попытками пересмотреть итоги Второй мировой войны.

Лавров и Ашкенази уже не раз проводили телефонные разговоры, а в октябре прошлого года встретились во время рабочей поездки главы МИД РФ в Грецию. Но визит в Москву станет для Ашкенази первым после назначения его на должность министра иностранных дел Израиля в мае 2020 года.

В этом году исполняется 30 лет с момента восстановления дипломатических отношений двух стран, которые были прерваны в 1967 году в связи с арабо-израильским конфликтом и возобновлены в октябре 1991 года. Как сообщал Ашкенази, Россия и Израиль договорились отметить это событие серией мероприятий, которые подчеркнут прочность отношений.

Ближневосточное урегулирование

Ожидается, что министры подробно остановятся на перспективах преодоления конфликта между Палестиной и Израилем. Выступая 26 января на открытых дебатах СБ ООН, Лавров предложил провести весной или летом этого года министерскую встречу с участием "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС), Израиля, Палестины, Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, а также Саудовской Аравии как автора арабской мирной инициативы.

Российская сторона неоднократно подчеркивала готовность вместе с другими участниками "квартета" содействовать налаживанию устойчивого мирного процесса через прямой диалог между израильтянами и палестинцами на общепризнанной международно-правовой основе.

Еще одной темой, которую, вероятно, затронут министры, станет урегулирование кризиса в Сирии. Они несколько раз обсуждали этот вопрос во время телефонных разговоров. Позиция Москвы заключается в необходимости урегулирования политико-дипломатическими методами при уважении суверенитета и территориальной целостности страны и ликвидации террористической угрозы в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

Ашкенази ранее отмечал значимую роль России на Ближнем Востоке. По его словам, это особенно важно в том, что касается "предотвращения разработки Ираном ядерного оружия".

Историческая память

В прошлом году Ашкенази в контексте празднования 75-летия Победы над нацизмом и предстоящего парада на Красной площади в Москве подчеркнул в телефонном разговоре с Лавровым решающую роль Красной армии в разгроме фашизма и спасении евреев Европы от уничтожения. А экс-глава израильского МИД Исраэль Кац в мае 2020 года направил Лаврову письмо, в котором написал, что будет вечно благодарен Красной армии за спасение его матери из концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, где нацистами были убиты более 1 млн евреев.

В данном контексте особое внимание на переговорах будет уделено вопросам противодействия попыткам пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, героизации нацистов, отрицания Холокоста, предания забвению памяти жертв фашизма и подвига героев-освободителей.

Ранее министры также условились последовательно отстаивать эти принципы в ООН и других международных организациях.

Торгово-экономическое сотрудничество

Как сообщили в МИД РФ, министры планируют обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая развитие контактов по линии внешнеполитических ведомств, деятельность смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в целях укрепления делового взаимодействия, которое пострадало от пандемии коронавируса, а также гуманитарные связи.

Пандемия оказала большое влияние и на развитие туристических связей. Как сообщал представитель израильского Минтуризма, на данный момент страна обсуждает с РФ возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса, а летом Израиль рассчитывает возобновить прием туристов.