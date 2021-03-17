Счетная палата: закон о просветительской деятельности приведет к ограничению работы НКО

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Реализация законопроекта о просветительской деятельности приведет к ограничениям деятельности организаций гражданского общества, в том числе социальных некоммерческих организаций, говорится в отчете о работе департамента аудита образования, науки и инноваций Счетной палаты РФ в 2020 году.

"Реализация законопроекта приведет к ограничениям деятельности организаций гражданского общества, в том числе социальных некоммерческих организаций, дискуссионных площадок, клубов по интересам, культурных центров, сообществ, созданных по интересам и прочее", - говорится в документе.

В отчете указывается, что в 2020 году Счетной палатой не поддержан проект данного закона. В заключении на законопроект ведомством отмечено, что предлагаемое законопроектом понятие просветительской деятельности, по сути, дублирует ранее введенное понятие воспитания. Отмечается, что вводимый законопроектом запрет на использование "просветительской деятельности" для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни и т. д., по сути, является избыточным законодательным положением, так как статьей 282 Уголовного кодекса РФ предусмотрено уголовное наказание в том числе за перечисленные выше действия.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ считает необходимым конкретизацию определения просветительской деятельности, которое было предложено в законопроекте о поправках к закону об образовании.

Счетной палатой отмечены и бюджетные ограничения. Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы РФ. Однако в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса в сопроводительных материалах к законопроекту не приведена оценка увеличения указанных расходов, равно как не определены источники и порядок исполнения расходных обязательств РФ и субъектов Российской Федерации.

О законе

В понедельник зампред комитета СФ по международным делам Владимир Лукин сообщил, что члены Российской академии наук написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не подписывать этот документ после принятия его парламентом. Сам Лукин также выступил против одобрения Советом Федерации документа, так как считает, что "не надо восстанавливать директивное руководство правды и неправды в науке, общественной жизни".

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о просветительской деятельности в образовании. К ней относится осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, которая направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов". Кабмин будет определять порядок и условия ведения просветительской деятельности, а также формы контроля за ней.

Закон запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях. Кроме того, инициатива обязывает высшие учебные заведения получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти. Порядок получения заключений установит правительство.