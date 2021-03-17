Посольство РФ назвало безосновательными утверждения США о вмешательстве России в выборы

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Утверждения разведки США относительно приписываемого Москве вмешательства в американские выборы не подтверждены какими-либо фактами, Вашингтон пытается поддерживать негативный фон вокруг России. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник посольством РФ в Вашингтоне.

"Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы. Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности", - указали в диппредставительстве.

"Констатируем, что Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии", главная цель которой - поддерживать негативный фон вокруг России", - подчеркнули в посольстве.