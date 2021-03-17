Шойгу считает, что работа по выстраиванию отношений с Турцией сложная, но результативная

НУР-СУЛТАН, 17 марта. /ТАСС/. Выстраивание отношений между Россией и Турцией - это очень сложная, но при этом результативная работа. Такое мнение выразил министр обороны России Сергей Шойгу в опубликованном в среду интервью казахстанскому агентству Tengrinews.

"Если говорить об отношениях с Турцией, у нас идет очень непростая, очень сложная, но очень результативная работа. Совместная работа. Сложная потому, что мешают, и мешает то, что Турция - член НАТО. Конечно, это мешает, но сам по себе это, я бы сказал, даже уникальный опыт, когда одна страна в НАТО, другая страна не член НАТО", - сказал он.

По его словам, России и Турции удается находить компромиссы даже там, где это кажется невозможным. "Например, Идлибская зона деэскалации. Вообще, создание в свое время зон деэскалации в Сирии, на наш взгляд, это новая страница и новый механизм разрешения такого рода конфликтов. Создать зоны деэскалации для того, чтобы люди начали говорить между собой, чтобы действительно произошло своего рода разделение. Вот одни готовы жить вот так, а другие не готовы так жить, поэтому появляются эти зоны", - пояснил глава ведомства.

Шойгу также напомнил, что Россия совместно с Турцией ведет патрулирование на северо-востоке Сирии. "И мы вместе занимаемся борьбой с террористами. У нас идет совместная работа, довольно часто в совместном воздушном пространстве. И мы регулируем и контролируем многие пункты перехода, мы занимаемся вместе беженцами", - отметил министр.

Кроме того, он напомнил о российско-турецком взаимодействии по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. "Это такая очень непростая операция. Именно так я хотел бы ее назвать и никак иначе. Потому что в ней было задействовано огромное количество аргументов, элементов, мотивов", - сказал глава министерства.