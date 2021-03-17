Источник: Косачева могут избрать вице-спикером СФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев может быть избран в среду вице-спикером палаты вместо Ильяса Умаханова, комитет может возглавить бывший замминистра иностранных дел Григорий Карасин. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в верхней палате парламента.

"Косачев будет избран вице-спикером Совета Федерации вместо Ильяса Умаханова, который станет спецпредставителем Совета Федерации по подготовке Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу в России в мае 2022 под эгидой МПС и при поддержке ООН. Комитет по международным делам, как ожидается, возглавит сенатор Карасин", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что новая должность, которую займет Умаханов, необходима "с учетом огромных масштабов мероприятия и особой роли Совета Федерации в его подготовке как инициатора". Умаханов, как заместитель председателя Совета Федерации, курирует в палате международное направление.

Косачев возглавляет комитет Совета Федерации по международным делам более шести лет - с декабря 2014 года. Карасин, занимающий в СФ должность первого зампреда комитета по науке, образованию и культуре, до прихода в верхнюю палату занимал должность заместителя министра иностранных дел.