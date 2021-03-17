СФ назначил Умаханова спецпредставителем по подготовке Всемирной межэтнической конференции

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сенатор Ильяс Умаханов, занимавший до сегодняшнего дня пост вице-спикера Совета Федерации, решением палаты назначен ее специальным представителем по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу в 2022 году.

Докладчиком по этому вопросу выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенаторы единогласно поддержали это предложение.

Ранее источник ТАСС в верхней палате сообщил, что новая должность необходима "с учетом огромных масштабов мероприятия и особой роли Совета Федерации в его подготовке как инициатора".

Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу с участием лидеров государств, парламентариев и представителей ведущих мировых религий пройдет в России 21 мая 2022 года. Инициатива Матвиенко о ее проведении была сформулирована на 137-й ассамблее МПС в Санкт-Петербурге в 2017 году и поддержана организацией. В мае 2018 года ее проведение поддержала Организация Объединенных Наций в своей резолюции.