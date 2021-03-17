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Совфед избрал Косачева вице-спикером верхней палаты

Он займет этот пост вместо Ильяса Умаханова, назначенного спецпредставителем СФ по подготовке Всемирной межэтнической конференции
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Совет Федерации принял на пленарном заседании в среду решение избрать главу комитета по международным делам Константина Косачева вице-спикером верхней палаты вместо Ильяса Умаханова.

Ранее Совфед принял решение назначить Умаханова, курировавшего в качестве заместителя председателя палаты международное направление, специальным представителем СФ по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая пройдет в России 21 мая 2022 года.

Сенаторы единогласно приняли решение о назначении Косачева.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссияУмаханов, Умахан Магомедгаджиевич
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