СФ одобрил закон, снимающий возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, снимающий возрастные ограничения для федеральных гражданских служащих, руководителей высшей группы должностей, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства.

Законом предусматривается возможность продления срока гражданской службы с их согласия после достижения ими возраста 70 лет.

Согласно действующему законодательству, предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет. При этом госслужащему, достигшему его и замещающему должность категории "руководители высшей группы должностей", срок службы может быть продлен до 70 лет. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, в отдельных случаях возникает необходимость продления срока госслужбы "наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям" и после достижения ими 70-летнего возраста.

Закон в случае подписания его президентом вступит в силу со дня официального опубликования.