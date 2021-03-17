В МИД РФ заявили, что именно НАТО деформировала систему безопасности в Европе

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вина за демонтаж системы безопасности на Европейском континенте лежит на Североатлантическом альянсе, который за счет двух волн расширения приблизил военную инфраструктуру к границам России. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о российской угрозе.

"Напомню о том, что именно НАТО приближала свои рубежи к границам России. В результате нескольких волн расширения ситуация в Европе кардинально изменилась, мы наблюдали усиление инфраструктурного присутствия НАТО у наших жизненных центров, размещение войск и вооружений, пусть и не на постоянной основе, ротацию подразделений, увеличение количества военных учений. Все это деформировало ситуацию в области безопасности, как она сложилась в период после окончания холодной войны", - сказал Грушко.

Замглавы дипведомства указал на то, что подобные процессы потребовали от России реагирования и адаптации политики и военного планирования, что и было сделано, поскольку вопросы укрепления безопасности и национальные интересы всегда ставятся во главу угла. Кроме того, он подчеркнул, что заявления о ракетной угрозе со стороны РФ также лишены основания, поскольку именно США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был одним из ключевых соглашений в области безопасности в Европе, а НАТО не дала ответ на российскую инициативу о моратории на размещение соответствующих вооружений.

"И, наконец, нельзя забывать о том, что страны НАТО и союзники последовательно реализуют программу создания ПРО в Европе, объекты в Румынии и Польше. НАТО твердо намерена довести их до логического завершения, - резюмировал Грушко. - Напомню, что эти объекты создавались якобы для нейтрализации ракетной угрозы со стороны Ирана, но если внимательно почитать натовские тексты, то уже не только между строк, но и прямо читается, что на самом деле эти объекты будут ориентированы на "парирование угрозы с Востока".

Во вторник Столтенберг заявил, что главными угрозами для стран НАТО являются Россия, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения.

Ситуация на Украине

НАТО продолжает настаивать на необходимости обсуждения Украины в рамках Совета Россия - НАТО, но это не имеет смысла, заявил Грушко.

"Страны НАТО продолжают настаивать на том, чтобы эти встречи были посвящены в основном внутреукраинскому конфликту. Это, с нашей точки зрения, абсолютно бессмысленное занятие, поскольку в еженедельном режиме ситуация на Украине обсуждается на постоянном Совете ОБСЕ, на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, - сказал он. - ОБСЕ, в соответствии с договоренностями, осуществляет важную роль, действует Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, а у НАТО нет никакой роли на Украине".

Грушко обратил внимание, что нет никаких международных решений или международных органов, которые поручили бы НАТО выполнять "такую политическую роль". "Другое дело, что нас [Россию] не может не тревожить, что страны НАТО осуществляют программу военной поддержки на Украине. Все это противоречит самому смыслу минского Комплекса мер, поскольку поощряет партию войны, а не приближает перспективы политического решения, единственно возможного и только на основе минских договоренностей", - подчеркнул замглавы МИД.

Ядерный потенциал Британии

Намерения Британии нарастить ядерный потенциал подтверждает необходимость учитывать его в новом уравнении безопасности, заявил Грушко.

"Это [намерение Лондона нарастить ядерный потенциал на 40%] еще одно свидетельство того, что будущее уравнение безопасности, о котором мы готовы договариваться с США как с ведущей страной в ядерном смысле, должно включать все факторы, влияющие на военную безопасность и стабильность", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на два источника сообщила о планах Лондона увеличить число ядерных боеголовок, используемых в ракетах Trident II на британских субмаринах, на 40%, то есть с нынешних 180 до 260.

Заседания Совета Россия - НАТО

Заседания Совета Россия - НАТО (СРН) будут иметь значение только после восстановления нормальных контактов военных, заявил Грушко.

"Во-первых, мы от диалога не отказывались. Это НАТО прервала все практическое сотрудничество и отказалась по военной линии. Мы изначально исходили из того, что проведение СРН должно иметь какой-то практический смысл", - сказал он.

В частности, продолжил дипломат, после двухгодичной паузы было проведено шесть заседаний Совета Россия - НАТО, на которых стороны обменивались информацией об основных военных мероприятиях и по одному досье был действительно достигнут прогресс. Была также создана группа по безопасности в сфере воздушного сообщения на Балтике, что позволило несколько улучшить ситуацию в плане устранения угроз для гражданской авиации в результате военной деятельности, добавил он.

"По принципиальным моментам, связанным с деэскалацией, с улучшением, совершенствованием механизмов предотвращения военных инцидентов, никакого прогресса нет. Этот прогресс не может быть достигнут без восстановления нормальных системных контактов по линии военных", - указал Грушко.

"При всем уважении к послам вряд ли они будут реально способны обсуждать, скажем, 100 м между боевым кораблем и боевым самолетом, безопасная это дистанция или нет. Поэтому мы остаемся открытыми к диалогу, но исходим из того, что все эти встречи должны реально улучшать ситуацию в отношениях с альянсом", - заключил замглавы МИД РФ.