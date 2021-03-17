ЦИК проработает девять заявок от регионов на применение онлайн-голосования в этом году

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что ЦИК подробно проработает девять заявок от регионов (помимо Москвы), которые хотят принять участие в пилотном проекте по использованию дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах 2021 года.

"Как я уже говорила, 11 субъектов РФ, не считая Москвы, предоставили нам свои материалы, заявки, высказав такое пожелание [использовать ДЭГ]. В настоящее время есть девять заявок, которые будут подробно прорабатываться", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

"Это те субъекты, где проводился ДЭГ, это Курская область, Нижегородская область, Ярославская область. Кроме них, это Республика Бурятия, Республика Северная Осетия - Алания, Вологодская область, Мурманская область, Рязанская область и город Севастополь", - отметила глава ЦИК, добавив, что также подавал заявку Санкт-Петербург, но позднее отозвал ее.

"Погорячились [в Петербурге]. Оказалось, что у них в отличие от подавляющего большинства регионов даже нет "Мобильного избирателя". Так что придется еще поработать хорошо в Санкт-Петербурге", - отметила глава ЦИК.

О тестировании

Памфилова уточнила, что в среду начался подготовительный этап общероссийского тестирования по использованию ГАС "Выборы" на предстоящих в сентябре выборах. Он включает в себя "разработку сценария тренировки, подготовку контрольных примеров, включающих в себя тестовые избирательные кампании, условных кандидатов и избирательных объединений".

"Основной этап начнется 6 апреля, когда разработанные контрольные примеры будут введены в ГАС "Выборы" в тренировочном режиме. В рамках этой общероссийской тренировки по использованию ГАС "Выборы" с 21 апреля по 7 мая избиратели, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут подать заявления на участие в тестовом ДЭГ, которое будет проводится с 12 по 14 мая. Заключительный этап тренировки, когда будут подводиться итоги, пройдет с 19 по 21 мая", - сказала глава ЦИК

"Нас все спрашивают, какие будут вопросы на тестовом голосовании. Вопросы будут абсолютно нейтральные, ничего сверхъестественного, выходящего за рамки логики избирательной кампании", - подчеркнула Памфилова.

Ранее глава ЦИК сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.