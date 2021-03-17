В Кремле считают безосновательными утверждения о "вмешательстве" РФ в выборы в США

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. В Кремле считают безосновательными и бездоказательными утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2020 году. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во вторник аппаратом директора национальной разведки США был распространен доклад, согласно которому российские власти якобы стремились дискредитировать нынешнего президента США Джо Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране.

Комментируя это, представитель Кремля заявил: "Этот доклад мы считаем неправильным". "Он абсолютно безосновательный и бездоказательный", - подчеркнул Песков.

Россия не имеет отношения ни к каким кампаниям против кандидатов на пост президента США и не вмешивалась в американские выборы, заявил Песков.

"Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны", - прокомментировал представитель Кремля эту информацию.

"Россия не вмешивалась в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые в этом докладе выборы в 2020 году, - подчеркнул Песков. - Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов".

Кремль также сожалеет, что бездоказательные и основанные на некачественных материалах утверждения о "вмешательстве" РФ в выборы президента США используются как повод для возможного введения очередных санкций, заявил Песков.

"В целом можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы - далеко не качественные - используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях в отношении нашей страны", - заметил представитель Кремля.