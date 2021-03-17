Песков: решение Великобритании увеличить ядерный потенциал вредит глобальной стабильности

"Мы весьма сожалеем, что Британия избрала путь увеличения количества ядерных боезарядов. Это решение, которое вредит международной стабильности и стратегической безопасности", - подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что "в качестве обоснования [этого решения] была озвучена некая эфемерная угроза, которая исходит от России". "Позиционирование России как некоей угрозы является для нас неприемлемым, потому что это неправда", - акцентировал внимание Песков. "Россия угрозой не является, а наращивание количества боезарядов - это то, что угрожает миру на всей Земле", - добавил пресс-секретарь.

Песков напомнил, что "Россия была и остается сторонницей международных переговоров, прежде всего с США, по стратегической стабильности".

Во вторник власти Великобритании сообщили, что увеличат ядерный потенциал страны, доведя общее количество боеголовок до 260. В распространенном Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства до 2030 года, подчеркивается, что британское правительство идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом "технологических и доктринальных угроз" со стороны ряда государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением своей обороноспособности.

Кроме того, в обзоре подтверждается стремление британских властей "обновить ядерные средства сдерживания". В рамках этой программы правительство заменит систему баллистических ракет Trident, которыми вооружены подлодки типа Vanguard. Более того, сами эти субмарины к началу 2030-х годов будут заменены на подлодки типа Dreadnought.