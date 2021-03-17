Песков: Россия учитывает все сценарии поведения США при возможном введении новых санкций

Представитель Кремля отметил, что Россия вынуждена принимать меры для защиты своих интересов и снижения рисков от возможных новых санкций США.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Действия западных стран при введении санкций против РФ сложно предсказать, потому Москва учитывает все сценарии поведения оппонентов. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что Вашингтон может вскоре объявить о новых рестрикциях в отношении Москвы.

"Действия наших оппонентов в данном случае малопредсказуемы. Потому учитываются любые вероятности и любые сценарии поведения наших оппонентов", - ответил Песков на вопрос о том, какие конкретно действия могут быть приняты Москвой.

По его словам, Россия вынуждена принимать все меры, чтобы хеджировать риски на фоне санкций США и максимально защитить свои интересы. "Конечно, мы вынуждены принимать все необходимые меры для того, чтобы хеджировать риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны", - сказал представитель Кремля.

Он в целом выразил сожаление, что все последние электоральные циклы исполнение полномочий каждого президента США с самого начала были связаны "с разными разбирательствами в отношении России и с введением многочисленных санкций", причем "речь идет буквально о десятках решений санкционного характера".

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена может на следующей неделе объявить о введении санкций против России и Ирана в связи с утверждениями о вмешательстве этих стран в американские выборы 2020 года.

Аппарат директора национальной разведки США во вторник опубликовал доклад, посвященный вмешательству в американские выборы в прошлом году. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время избирательной кампании. В докладе отмечается, что власти США введут рестрикции на основании доклада. Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о причастности Москвы к вмешательству в американские избирательные процессы.