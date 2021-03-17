Песков переадресовал в ЦИК вопрос об организации голосования для граждан РФ в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о возможности организации голосования на выборах в Госдуму граждан России, проживающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В беседе с журналистами в среду представитель Кремля признался, что не может ответить на вопрос, рассматривается ли возможность организации голосования для жителей Донбасса без пересечения российской границы. "Этот вопрос нужно адресовать в Центризбирком", - объяснил Песков.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял о том, что граждане России, проживающие в ДНР и ЛНР, заинтересованы принять участие в выборах в Госдуму нынешней осенью. По его мнению, людям было бы удобнее, если бы избирательные участки были организованы на территориях республик. При этом Пушилин отмечал, что переговоры с Центризбиркомом по поводу информирования граждан РФ в Донбассе о предстоящих выборах в Госдуму не ведутся. В феврале в пресс-службе ЦИК сообщали, что жители ДНР с российским гражданством смогут принять участие в голосовании на территории России. Для этого граждане без регистрации по месту жительства на территории страны могут проголосовать на выбранном ими избирательном участке после включения в список избирателей с помощью технологии "Мобильный избиратель".

Кроме того, граждане могут проголосовать на специальном избирательном участке, определенном для голосования таких лиц, после включения в список избирателей на основании письменного заявления.

11 марта Комитет Госдумы по контролю и регламенту обратился к Центральной избирательной комиссии с просьбой дополнительно проработать механизм участия россиян, проживающих на территории ДНР и ЛНР, в голосовании на выборах в РФ.