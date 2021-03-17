Совфед утвердил Карасина на должность главы комитета по международным делам

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду утвердил бывшего заместителя главы МИД РФ Григория Карасина на должность председателя комитета Совета Федерации по международным делам вместо Константина Косачева, который был избран вице-спикером верхней палаты.

Косачев на посту вице-спикера Совета Федерации сменил Ильяса Умаханова, назначенного спецпредставителем Совфеда по подготовке Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в России 21 мая 2022 года.

"Конечно, международная деятельность нашей палаты - это очень важная составляющая единой внешней политики РФ. Мы знаем свое место, мы понимаем то, чем занимаются разные ветви власти. Я убежден, что совместная работа по отстаиванию государственных интересов нашей родины будет продолжена качественно, динамично, решительно, принесет соответствующие результаты", - сказал Карасин, выступая перед сенаторами.

Ранее Карасин, занимавший в СФ должность первого зампреда комитета по науке, образованию и культуре, был включен в состав комитета по международным делам.

Косачев возглавлял комитет Совета Федерации по международным делам с декабря 2014 года.