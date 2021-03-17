МИД РФ выразил решительный протест временному поверенному в делах Украины в России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России в среду выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило в связи с провокацией в Киеве против российских дипломатов.

"17 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине", - говорится в сообщении министерства.

"Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом", - добавили в МИД.

Москва требует от Киева привлечь к ответственности виновных в акции. "Потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов на Украине", - указали в МИД РФ.

Как подчеркнули в дипведомстве, украинскому дипломату было заявлено, что "российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставлении гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента".

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что неизвестные в ночь с 15 на 16 марта возле мест проживания и работы российских дипломатов в Киеве вывесили плакаты, на которых россиянам приписывается признание Крыма украинским. Таким образом украинские радикалы "отметили" годовщину референдума по вопросу воссоединения полуострова с Россией, который состоялся в Крыму 16 марта 2014 года. На плакатах, фотографии которых разместило издание, изображены лица российских дипломатов с приписываемым им "признанием" на украинском и русском языках: "Крым - это Украина". Кроме того, на их служебных автомобилях наклеили украинский Тризуб. Некоторых дипломатов назвали сотрудниками Главного управления Генштаба РФ и ФСБ.