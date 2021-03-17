Президент Вьетнама и секретарь Совбеза РФ обсудили в Ханое вопросы партнерства двух стран

ХАНОЙ, 17 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама, президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Фу Чонг и секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев обсудили вопросы партнерства двух стран на прошедшей в среду в Ханое встрече. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Основное внимание уделили теме углубления стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, а также вопросам дальнейшего развития экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества. "Обстоятельно обсуждены конкретные направления дальнейшего развития российско-вьетнамских отношений как в сфере безопасности, так и в области торгово-экономического взаимодействия", - отметили в пресс-службе Совбеза РФ.

Собеседники подчеркнули, что основой двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Ханоя являются многолетние традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества России и Вьетнама.

Высший руководитель Вьетнама дал высокую оценку состоявшимся двусторонним консультациям по вопросам безопасности между Совбезом РФ и профильными ведомствами СРВ.

Патрушев находится во Вьетнаме с рабочим визитом 16-17 марта.