{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Вьетнама и секретарь Совбеза РФ обсудили в Ханое вопросы партнерства двух стран

Основное внимание на встрече уделили теме углубления стратегического партнерства между странами

ХАНОЙ, 17 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама, президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Фу Чонг и секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев обсудили вопросы партнерства двух стран на прошедшей в среду в Ханое встрече. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Основное внимание уделили теме углубления стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, а также вопросам дальнейшего развития экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества. "Обстоятельно обсуждены конкретные направления дальнейшего развития российско-вьетнамских отношений как в сфере безопасности, так и в области торгово-экономического взаимодействия", - отметили в пресс-службе Совбеза РФ.

Собеседники подчеркнули, что основой двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Ханоя являются многолетние традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества России и Вьетнама.

Высший руководитель Вьетнама дал высокую оценку состоявшимся двусторонним консультациям по вопросам безопасности между Совбезом РФ и профильными ведомствами СРВ.

Патрушев находится во Вьетнаме с рабочим визитом 16-17 марта.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияВьетнамНгуен Фу Чонг
Кризис на Украине
МИД РФ выразил решительный протест временному поверенному в делах Украины в России
Это связано с провокацией в Киеве против российских дипломатов
Читать полностью