Захарова: доклад спецслужб США о "вмешательстве" РФ похож на оправдание их существования

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Документ американских спецслужб о "вмешательстве" России в выборы выглядит как оправдание для их существования. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Такое впечатление, что подобным документом американские спецслужбы хотят просто оправдать свое существование и те колоссальные бюджеты, которые выделяются на их работу", - сказала она.

Захарова отметила, что подобные обвинения от американской стороны звучат уже на протяжении нескольких лет, "из года в год". "Мне кажется, за такие деньги, которые им платит американский налогоплательщик, они должны были бы давно уже сказать: "Американцы, спите спокойно. Мы вас надежно охраняем". Вот и все", - добавила она.

"Не принимается этот доклад, потому что, во-первых, это очередная порция лжи, дезинформации, фейков. А во-вторых, потому что нужно уже придумать что-нибудь поинтереснее, посвежее, пореалистичнее, и нельзя уже государственным органам США настолько манипулировать общественным мнением внутри своей страны. Как-то несерьезно", - подытожила дипломат.

Во вторник аппарат директора национальной разведки США распространил доклад, согласно которому российские власти якобы стремились дискредитировать нынешнего президента США Джо Байдена, а также Демократическую партию во время прошлогодней избирательной кампании в Соединенных Штатах.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль считает безосновательными и бездоказательными утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2020 году. Как отметил представитель Кремля, в целом "можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы - далеко не качественные - используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях" в отношении России.