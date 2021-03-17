Путин: прокуратура должна повысить качество работы по защите прав предпринимателей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Прокуроры должны больше внимания уделять защите прав предпринимательского сообщества, в том числе и самозанятых граждан. Об этом заявил в среду президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

"Важное направление вашей работы - поддержание государственного обвинения. Гособвинители должны демонстрировать высокую компетентность, эффективно защищать интересы государства, общества, граждан. В том числе необходимо повышать качество работы по защите прав предпринимателей, в целом по обеспечению надежности всего каркаса отечественной деловой среды", - сказал президент.

Путин попросил реагировать на все факты давления и ущемления прав хозяйствующих субъектов, особенно в малом, среднем бизнесе, а также в отношении самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей. "Вы обратили, наверняка, внимание, что в последнее время мы стараемся поддержать этот сектор и людей, которые там работают. Держать необходимо на контроле обоснованность разного рода проверок в отношении этих людей. Прокуратура здесь работает достаточно активно", - заключил он.