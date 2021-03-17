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Мишустин обсудил с премьером Казахстана торгово-экономическое сотрудничество и тему ЕАЭС

Также в ходе беседы стороны обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, сообщила в среду пресс-служба кабмина РФ.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)", - говорится в сообщении.

Мишустин и Мамин затронули также вопрос о графике предстоящих контактов по правительственной линии, добавили в пресс-службе.

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Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссия
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