Мишустин обсудил с премьером Казахстана торгово-экономическое сотрудничество и тему ЕАЭС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, сообщила в среду пресс-служба кабмина РФ.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)", - говорится в сообщении.

Мишустин и Мамин затронули также вопрос о графике предстоящих контактов по правительственной линии, добавили в пресс-службе.