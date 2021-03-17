Мишустин назначил Дмитрия Вольвача заместителем министра экономического развития

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замглавы ФНС Дмитрия Вольвача заместителем министра экономического развития, следует из распоряжения правительства. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

"Назначить Вольвача Дмитрия Валерьевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

В то же время другим распоряжением Мишустин освободил от должности замглавы Минэкономразвития Петра Засельского, который работал в министерстве с 2018 года.

Вольвач был назначен заместителем главы Федеральной налоговой службы в 2019 году, ранее занимал должность начальника управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС. С 2014 по 2018 годы был начальником Управления стандартов и международного сотрудничества ФНС. Кроме того, он руководил управлением трансфертного ценообразования и международного сотрудничества ФНС, управлением ФНС по Псковской области, управлением информатизации ФНС.

С 2008 года по 2009 года. Вольвач замещал должность руководителя управления ФНС по Ставропольскому краю, с 2005 года по 2008 год - по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. С 2002 по 2005 годы замещал должность начальника управления кредитных организаций Министерства РФ по налогам и сборам, ранее замещал там различные должности. С 1998 по 2000 годы работал в межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам в Москве.