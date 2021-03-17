Слуцкий заявил о готовности России внятно и адекватно ответить на любые новые санкции США

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Угрозы со стороны Вашингтона в связи с мифическим вмешательством России в американские выборы не останутся без внимания, Москва найдет внятный и адекватный ответ на любые новые ограничения. Об этом журналистам в среду заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Угрозы о том, что "Россия ответит", уверен, не останутся без внимания. На любые ограничительные меры со стороны США, тем более по таким надуманным поводам, мы найдем свой внятный и адекватный ответ", - сказал Слуцкий.

Глава комитета охарактеризовал как "второй круг абсурда" заявления американского руководства о возможных санкциях за якобы вмешательство России в президентские выборы в США. "В американском истеблишменте, по всей видимости, наблюдается кризис идей: закончились какие-либо поводы для дальнейшего раскручивания санкционной спирали и в ход пошли нафталиновые обвинения", - добавил он.

"Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы. Об этом мы говорим нашим стратегическим друзьям более четырех лет. Все обратные утверждения - бред и еще раз бред", - подытожил депутат.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Ведущий поинтересовался реакцией Байдена на публикацию доклада аппарата директора национальной разведки США. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране. По словам Байдена, "он [президент РФ Владимир Путин] заплатит цену".