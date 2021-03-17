Путин: запуск Таласского комбината стал одним из самых масштабных проектов Киргизии и РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Запуск Таласского золоторудного комбината имеет важное значение не только для экономического сотрудничества РФ и Киргизии, но и для дальнейшего укрепления партнерских отношений двух стран, заявил президент России Владимир Путин.

"Начало работы Таласского золоторудного комбината на месторождении Джеруй имеет действительно важное значение для российско-киргизского экономического сотрудничества и в целом для дальнейшего укрепления партнерских, союзнических отношений между нашими странами, - сказал глава российского государства в среду во время церемонии запуска комбината, участие в которой Путин принял по видеосвязи. - Успешно осуществлен один из самых масштабных совместных проектов".

Президент РФ подчеркнул, что речь идет о рекордных объемах российских инвестиций на территории Киргизии, которые составят около $600 млн. "На Таласском горнодобывающем комплексе будут использованы самые передовые технологии и оборудование, в том числе соответствующие всем природоохранным нормам и стандартам", - указал он, добавив, что "это позволит эффективно и без ущерба для окружающей среды добывать до пяти тонн золота в год".

Путин также отметил, что месторождение Джеруй, руда с которого будет поступать на Таласский комбинат, было разведано советскими геологами еще в 1968 году, тогда ученые определили, что запасы золота на нем составляют порядка 90 тонн, а серебра - 25 тонн. "Следовательно, это предприятие будет обеспечено ресурсной базой для стабильной работы на годы вперед", - указал Путин.

Он обратил внимание на то, что на комбинате создается более тысячи рабочих мест - "появятся новые возможности для трудоустройства местного населения, малые и средние предприятия Таласской области будут обеспечены выгодными заказами на поставку товаров и услуг для нужд комбината".

"Российские инвесторы также нацелены оказывать серьезное финансовое содействие социальному развитию Таласской области, для этих целей учрежден специальный фонд, куда будут ежегодно перечисляться до $2 млн, почти половина этих средств пойдет на реализацию социально значимых проектов в регионе, а остальная часть - на льготное кредитование бизнеса", - сказал президент РФ.

Доходы от комбината

Кроме того, Путин считает, что запуск и работа Таласского золоторудного комбината принесет существенные доходы в казну республики, Киргизия будет получать налоговые платежи на сумму около $70 млн ежегодно.

"Значительные доходы получит государственный бюджет. Комбинат уже перечислил в киргизскую казну $100 млн в качестве платы за лицензию на использование месторождения Джеруй. По имеющимся оценкам, в дальнейшем налоговые платежи в бюджет Киргизии действительно вырастут и составят примерно $70 млн в год", - сказал Путин.

В заключение глава государства поблагодарил за слаженную и эффективную работу российских и киргизских соучредителей и инвесторов Таласского золоторудного комбината, сотрудников этого предприятия, а также инженеров и рабочих, которые были задействованы в его строительстве.

"И конечно, хотел бы выразить признательность руководству Киргизии и лично [президенту] Садыру Нургожоевичу [Жапарову] за внимание к интересам российских экономических операторов и усилия по формированию благоприятного инвестиционного климата в Киргизской Республике, - добавил глава российского государства. - Рассчитываем, что новое предприятие будет и впредь пользоваться поддержкой со стороны киргизских властей".

Символ взаимовыгодного сотрудничества

Президент России подчеркнул, что реализация этого важного совместного проекта станет символом успешного развития многопланового взаимовыгодного российско-киргизского партнерства и крепкой дружбы между двумя народами. Как отметил Путин, это полностью соответствует духу договоренностей, достигнутых в ходе недавнего рабочего визита президента Киргизии в Москву. Он также поблагодарил Жапарова за то, что свой первый зарубежный визит в должности президента тот совершил именно в столицу России.

"Надеюсь, что все усилия, которые мы вместе предпринимаем для того, чтобы сотрудничать на экономическом поприще, те средства, которые и ранее были направлены на то, чтобы Кыргызстан стал полноправным членом нашего экономического объединения ЕАЭС, а эти средства значительные, они исчисляются сотнями миллионов долларов, что эти наши совместные усилия будут и дальше способствовать реализации крупных, экономически выгодных для обеих сторон промышленных объектов", - заключил Путин.