Турчак назвал слова Байдена о Путине "триумфом политического маразма"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Заявления президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине являются вызовом всей стране и "триумфом политического маразма". Такое мнение в среду высказал секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Заявление Байдена - это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии от бессилия", - цитирует Турчака пресс-служба единороссов.

Политик также перечислил, по его мнению, преимущества России перед США. "Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире - они только планируют. У нас межнациональный мир - у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности - у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым - у них разговоры об отделении штатов", - отметил он.

По словам политика, доверие россиян к Путину "недосягаемо для рейтингов" Байдена. "А вообще это просто мерзкое и бессовестное высказывание. Это вызов всей нашей стране", - резюмировал Турчак.

Заместитель секретаря генсовета партии, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в свою очередь считает слова американского лидера "верхом политического хамства и маргинальности". "Даже в самые острые периоды холодной войны никто из западных лидеров не позволял себе опускаться до уровня бранной риторики", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Переход на личности, убежден он, всегда является "свидетельством не силы, а бессилия". "Не хочется опускаться до уровня этой "дискуссии", но ощущение такое, будто Байден сошел с ума. Это - агония", - заключил Хинштейн.

Высказывания Байдена

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Ведущий поинтересовался реакцией Байдена на публикацию доклада аппарата директора национальной разведки США. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране. По словам Байдена, президент РФ "заплатит цену" за эти действия.

Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

Как заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль считает безосновательными и бездоказательными утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2020 году. Как отметил представитель Кремля, "можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы - далеко не качественные - используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях" в отношении России.