Западные страны отказались от диалога с крымчанами в ООН

ООН, 17 марта. /ТАСС/. Представители западных стран не стали задавать вопросы представителям Крыма на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", хотя глава российской миссии при всемирной организации Василий Небензя призвал их использовать эту возможность, чтобы узнать, как в действительности обстоят дела на полуострове.

Встреча СБ ООН по Крыму по "формуле Арриа" проходит по инициативе России с участием представителей народностей полуострова. Тем не менее, не учитывая высказанные крымчанами мнения и оценки, дипломаты из США, Великобритании, Франции и Германии повторили уже неоднократно высказывавшиеся критические заявления в адрес России.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты не признают суверенитет РФ над Крымом, а воссоединение полуострова с Россией "самым строгим образом осуждают". "Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы призываем Россию немедленно прекратить свою агрессию и полностью исполнять минские соглашения, а также вернуть Крым в состав Украины", - добавила она.

Глава миссии Франции Николя де ла Ривьер также заявил, что Париж считает вхождение Крыма в РФ "нарушением норм международного права, Устава ООН, принципов и обязательств ОБСЕ и Будапештского меморандума".

Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген выступил с длительной критической речью в адрес России, вспомнив о поддержке Москвой законных властей Сирии, ситуации вокруг отравления Алексея Навального, гибели Boeing-777 над Украиной в 2014 году. Попытки Москвы объяснить свою позицию во всех этих случаях он назвал "российской риторикой", которой Берлин не доверяет.

Ответ России

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя отметил, что подобные утверждения звучат уже не в первый раз. "То, что я слышу сегодня, особенно от наших западных коллег, сильно не отличается, а даже повторяет то, что мы слышали 12 марта. Я прошу вас принимать во внимание то, что сейчас с нами сегодня находятся реальные люди, которые живут в Крыму. Вы можете спросить у них, что они думают про эту ситуацию", - сказал он.

Небензя также вновь подчеркнул, что те, кто готов сам увидеть, как обстоят дела в Крыму, могут посетить полуостров в любое время. "Двери Крыма для вас открыты", - подчеркнул он.