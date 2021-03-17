В Фонде развития гражданского общества обеспокоены словами Байдена

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Слова президента США Джозефа Байдена вызывают беспокойство, так как выходят за рамки дипломатического шага. Такое мнение высказал в среду ТАСС председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Высказывание Байдена вызывает не только удивление и возмущение, но и серьезное беспокойство. Оно выходит за границы личных оценок, дипломатического демарша и недружественной риторики. Должность президента в любой стране - это не только личность, но, что гораздо важнее - это институт. Можно спорить, не соглашаться, противостоять оппонентам по самому широкому кругу вопросов, испытывать симпатию или антипатию, но публично бездоказательно обвинять своего коллегу в преступлениях - это малодопустимо даже для рядового политика и совершенно неприемлемо для института власти", - сказал Костин.

По его словам, подобное особенно недопустимо, когда речь идет о великих державах, постоянных членах Совбеза ООН, которые своей военной мощью гарантируют и обеспечивают глобальную систему безопасности. "Байден своими бестактными и неприемлемыми ни с точки зрения этики, ни здравого смысла, ни элементарного уважения к праву заявлениями подвергает мир опасности. Уверен, что президент России деликатно сделает скидку на физическую и интеллектуальную форму своего американского коллеги и будет великодушнее и выше пустой болтовни, традиционной для американской политики последних лет", - добавил Костин.

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Ведущий поинтересовался реакцией Байдена на публикацию доклада аппарата директора национальной разведки США. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране. По словам Байдена, президент РФ "заплатит цену" за эти действия.

Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

Как заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль считает безосновательными и бездоказательными утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2020 году. Как отметил представитель Кремля, "можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы - далеко не качественные - используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях" в отношении России.