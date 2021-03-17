Посла России в Вашингтоне пригласили в Москву на консультации для анализа отношений с США

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США", - сообщила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, Россия заинтересована в недопущении необратимой деградации отношений с США, которые в последние годы зашли в тупик по вине Вашингтона. "Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - указала она.

В комментарии отмечается, что не за горами символический рубеж в 100 дней новой американской администрации, это является поводом для оценки команды президента США Джо Байдена. Обсуждение российско-американских отношений и политики нового руководства США и станет темой консультаций МИД РФ и других профильных ведомств с послом России в Вашингтоне.

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Ведущий поинтересовался реакцией Байдена на публикацию доклада аппарата директора национальной разведки США. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране. По словам Байдена, президент РФ "заплатит цену" за эти действия.

Как заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль считает безосновательными и бездоказательными утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2020 году. Как отметил представитель Кремля, "можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы - далеко не качественные - используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях" в отношении России.