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Кризис на Украине
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Грызлов заявил, что очередное заседание контактной группы сорвано в политической части

Как отметил полпред России, уже седьмой год Украина уклоняется от своих обязательств прямого диалога о будущем режиме территории Донбасса
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в политической части было сорвано. Об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов по итогам состоявшегося в среду очередного заседания.

"Заседание контактной группы в политической части было сорвано", - сказал он.

По словам Грызлова, уже седьмой год Украина уклоняется от своих обязательств прямого диалога о будущем режиме территории как главного вопроса мирного политического урегулирования под любым предлогом. "На этот раз в качестве предлога выдвинуто ультимативное условие об исключении представителя общественности Донбасса из обсуждения политических вопросов урегулирования", - указал он.

Полпред обратил внимание на то, что Киев по-прежнему отказывается от скоординированного открытия двух контрольно-пропускных пунктов в Луганской области в согласованных параметрах их функционирования, провоцируя граждан на попытки пересечения этих пунктов в условиях пандемии, тем самым подвергая риску жизнь и здоровье граждан.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаРоссияКризис на Украине
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