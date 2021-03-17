Грызлов: Украина подтягивает к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и средства

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Украина ищет предлог для военной авантюры в Донбассе, перебрасывая туда все новые силы и постоянно обстреливая территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил в среду полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

"Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению. Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно", - отметил он по итогам очередного заседания группы.

"Также очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня, - сказал Грызлов. - Киев обстреливает жилые районы, гражданскую инфраструктуру. При этом циничный расчет при обстрелах строится на том, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для военной авантюры".

В этой связи российский полпред отметил, что ополченцы ДНР и ЛНР тем не менее "проявляют сдержанность и лишь изредка отвечают на обстрелы, не нарушая при этом согласованные 22 июля 2020 года договоренности и не подвергая угрозе мирных жителей в их населенных пунктах, где Вооруженные силы Украины размещают свою технику".

"Поскольку украинские провокации не приносят результата, Киев дополнительно нагнетает ситуацию, - отметил Грызлов. - Все это сопровождается массированной информационной кампанией, призванной оправдать агрессивный настрой Киева. Понятно, что украинская власть чувствует себя в тупике, но военное обострение в Донбассе не является выходом из этого тупика".

"Единственная альтернатива для Киева - это политический диалог с Донбассом, это исполнение обязательств Украины, принятых в Минске. Любая военная авантюра закончится очень плохо для Украины", - резюмировал он.