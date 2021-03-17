{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Захарова "не припомнит", чтобы посла РФ в США раньше приглашали в Москву на консультации

Ранее стало известно, что Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций с целью определить пути выправления взаимодействия России и США

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "не припомнит", чтобы когда-либо ранее посла РФ в США приглашали на консультации в Москву.

На эту тему

"В силу того, что и так атмосфера достаточно эмоционально заряженная, я просто скажу, что такого я не припомню", - сказала она в среду в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос, можно ли назвать приглашение посла для консультаций беспрецедентным шагом.

Ранее в среду на сайте МИД был размещен комментарий Захаровой, в котором говорится, что посол РФ в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций с целью определить пути выправления двустороннего взаимодействия.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
В Крыму и Севастополе связали слова Байдена о Путине с годовщиной воссоединения с Россией
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что попытки устрашить Россию ни к чему не приводят, а глава Крыма Сергей Аксенов предложил не обращать внимания на слова президента США
Читать полностью