Захарова "не припомнит", чтобы посла РФ в США раньше приглашали в Москву на консультации

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "не припомнит", чтобы когда-либо ранее посла РФ в США приглашали на консультации в Москву.

"В силу того, что и так атмосфера достаточно эмоционально заряженная, я просто скажу, что такого я не припомню", - сказала она в среду в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос, можно ли назвать приглашение посла для консультаций беспрецедентным шагом.

Ранее в среду на сайте МИД был размещен комментарий Захаровой, в котором говорится, что посол РФ в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций с целью определить пути выправления двустороннего взаимодействия.