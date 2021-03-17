Комиссия Думы передаст в МИД для консультаций данные о вмешательстве США в выборы в РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ располагает "неопровержимыми доказательствами" прямого вмешательства США в выборы в России, они будут переданы в российский МИД для использования в ходе консультаций с послом РФ в Вашингтоне. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев, комментируя заявления президента США Джо Байдена о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы.

"Обвинения звучат уже несколько лет, но никаких конкретных фактов мы так ни разу и не увидели. При этом, в отличие от Байдена, у нас доказательства есть. Неопровержимые доказательства прямого вмешательства США", - приводит слова депутата его пресс-служба в среду.

Пискарев отметил, что в распоряжении комиссии "десятки методичек и инструкций" американских политтехнологов и неправительственных организаций по влиянию на избирательные кампании в России, а также видеозаписи тематических тренингов и вебинаров. "Все это мы передадим в МИД России для использования в ходе консультаций с нашим послом в Вашингтоне", - заявил он.

Ранее на сайте МИД был размещен комментарий, в котором говорится, что посол РФ в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций с целью определить пути выправления двустороннего взаимодействия.

Глава комиссии также напомнил о случаях публикации на сайте американского посольства призывов к россиянам участвовать в несанкционированных протестных акциях: по его словам, посол США в России ранее "уклонился от общения" с членами комиссии на эту тему.

Высказывания же американского президента в адрес президента РФ Владимира Путина говорят лишь о "политической слабости и абсолютной некомпетентности" Джо Байдена как главы государства, считает Пискарев. "Лидеры мировых держав не скатываются до грубой брани, и жаль, что он этого не понимает и уже никогда не поймет. Как говорят у нас на Руси - нечего на зеркало пенять, коли рожа крива", - подытожил глава комиссии.

Высказывания Байдена

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Ведущий поинтересовался реакцией Байдена на публикацию доклада аппарата директора национальной разведки США. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране. По словам Байдена, президент РФ "заплатит цену" за эти действия.

Как заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль считает безосновательными и бездоказательными утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2020 году. Как отметил представитель Кремля, "можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы - далеко не качественные - используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях" в отношении России.