Консультации по урегулированию в Афганистане пройдут в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Заседание расширенной "тройки" (Россия, Китай, Пакистан, США) по вопросу мирного урегулирования в Афганистане на уровне спецпредставителей пройдет в четверг в Москве. На встрече в "Президент-отеле" будут присутствовать представители властей исламской республики и движения "Талибан" (запрещено в РФ). Кроме того, на консультации были приглашены представители Катара, которые также подтвердили свое участие.

По данным СМИ, в состав делегации властей Афганистана, возглавляемой руководителем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой, вошли также экс-президент страны Хамид Карзай, бывшие вице-президенты Абдул-Рашид Дустум и Карим Халили, а также бывший премьер-министр Гульбеддин Хекматияр, другие крупные политики.

Делегацию талибов возглавит заместитель руководителя движения - мулла Абдул Гани Барадар.

Как заявили в МИД России, к участникам встречи с приветственной речью обратится глава российского дипведомства Сергей Лавров. На Смоленской площади также отметили, что в ходе заседания стороны обсудят пути содействия продвижению межафганских переговоров в Дохе, снижению уровня насилия и прекращению вооруженного конфликта в Афганистане, становлению этой страны в качестве независимого, мирного и самодостаточного государства, свободного от терроризма и наркопреступности. По итогам планируется принятие совместного заявления.

Процесс урегулирования

Чуть больше года назад в Дохе состоялось подписание соглашения США и талибов о выводе американских войск из Афганистана и запуске мирного процесса в стране. Соглашение предполагало, что межафганские переговоры начнутся 10 марта 2020 года. Однако их проведение постоянно откладывалось. Прямые переговоры между правительством Афганистана и "Талибаном" начались лишь 12 сентября в столице Катара, в результате талибы освободили ряд пленных афганских военнослужащих. Помимо этого, был сформирован совместный комитет для "содействия переговорам".

В начале декабря делегации объявили о завершении обсуждения процедурных вопросов и о переходе к выработке повестки прямых переговоров о восстановлении мира в Афганистане, но до 5 января 2021 года переговоры были приостановлены. После их возобновления между делегациями возникли новые разногласия - по вопросу прекращения огня в Афганистане, а позднее стало известно, что представители радикального движения покинули переговоры о восстановлении мира.

Площадок много - цель одна

Заседание расширенной "тройки" по Афганистану в Москве будет проходить на фоне буксующих межафганских переговоров в Дохе. Как отметил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, на площадке в Дохе налицо сохранение тупиковой ситуации. Причина в том, что сторонам до сих пор не удается согласовать повестку дня.

На этом фоне активизируются усилия внешних игроков по содействию переговорам между сторонами. Как отмечал глава МИД РФ в ходе своего недавнего визита в Доху, московская встреча созывается ровно для того, чтобы "помочь продолжению дохийских переговоров с более конструктивных позиций". Министр также указывал, что данный формат никоим образом не является официальным и каким-либо образом закрепленным решением. "Он призван через неформальные, свободные дискуссии, доверительные разговоры побудить стороны к большей кооперабельности", - пояснил глава МИД.

В этой связи Лавров отметил, что процесс урегулирования в Афганистане не является предметом соперничества для России с Катаром или другими государствами. Вашингтон же заявляет о том, что предстоящая встреча в Москве не заменяет продолжающиеся консультации в Дохе.

В начале марта стало известно о появлении еще одной возможной переговорной площадки по афганскому урегулированию - в Стамбуле. С предложением провести международную встречу по урегулированию в республике под эгидой ООН выступил Вашингтон. При этом необходимость ее проведения США объясняют "слишком медленным продвижением переговорного процесса" и намерением Вашингтона существенно ускорить его.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позже подтвердил планы организовать такую встречу в Стамбуле в апреле. Он также подчеркнул, что заседание не станет альтернативой встрече в Катаре, а только подкрепит достигнутые результаты. И, как ожидается, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад намерен обсудить в Москве эти планы, чтобы заручиться поддержкой идеи проведения региональной конференции в Стамбуле.