Посол России в США вылетает в Москву на консультации 20 марта

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов 20 марта вылетает в Москву для проведения консультаций, касающихся двусторонних отношений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду в Facebook посольства РФ в Вашингтоне.

"Посол России в США А. И. Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей", - отметили в дипмиссии.

Кризис в отношениях США и России стал следствием целенаправленной и сознательной политики Вашингтона, подчеркнуло посольство РФ. "Сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути, сознательно заводил двустороннее взаимодействие в тупик. Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения", - отметили в дипмиссии.

Согласно заявлению посольства, российская сторона выступает за налаживание диалога между Москвой и Вашингтоном и исходит из того, что добрые и прагматичные связи отвечают интересам обоих народов. "Мы выступаем за налаживание диалога двух постоянных членов Совета Безопасности ООН, несущих особую ответственность за международный мир и безопасность", - отметили в диппредставительстве.

По словам дипломатов, российская сторона исходит из того, что "добрые и прагматичные связи между Россией и США отвечают чаяниям народов наших государств и международного сообщества".

Ранее на сайте российского внешнеполитического ведомства был размещен комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором говорится, что Антонов приглашен в Москву для консультаций с целью определить пути выправления двустороннего взаимодействия между США и РФ.