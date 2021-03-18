Захарова рассказала, сколько времени займут консультации с послом РФ в США

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Консультации с послом РФ в США Анатолием Антоновым, который в среду был приглашен в Москву, "займут столько, сколько нужно". Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Консультации пройдут не только в министерстве иностранных дел, но и в различных ведомствах. Сколько потребуется на это времени? Ровно столько, сколько займут сами консультации", - сказала она.

В среду на сайте российского внешнеполитического ведомства был размещен комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором говорится, что Антонов приглашен в Москву для консультаций с целью определить пути выправления двустороннего взаимодействия между США и РФ.