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Захарова рассказала, сколько времени займут консультации с послом РФ в США

Официальный представитель МИД РФ отметила, что они продлятся "столько, сколько нужно"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Консультации с послом РФ в США Анатолием Антоновым, который в среду был приглашен в Москву, "займут столько, сколько нужно". Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Консультации пройдут не только в министерстве иностранных дел, но и в различных ведомствах. Сколько потребуется на это времени? Ровно столько, сколько займут сами консультации", - сказала она.

В среду на сайте российского внешнеполитического ведомства был размещен комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором говорится, что Антонов приглашен в Москву для консультаций с целью определить пути выправления двустороннего взаимодействия между США и РФ.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаАнтонов, Анатолий Иванович
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