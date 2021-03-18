Косачев предупредил об ответных действиях России на хамские заявления Байдена

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Хамские заявления президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неизбежно негативно скажутся на двусторонних отношениях, а приглашение посла РФ в США Анатолия Антонова для консультаций может стать не последней реакцией Москвы, если от американской стороны не последует извинений. Такое мнение выразил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Такого рода заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения. Отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации - оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации. Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что накануне Байден в телеинтервью "с самоуверенностью, достойной куда как лучшего применения", утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России убийцей (killer). "Это водораздел. Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль", - считает сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что "подобного рода оценки в принципе не допустимы из уст государственного деятеля такого ранга".

При этом Косачев отметил, что такую позицию занял президент страны, "которая, по экспертным оценкам, сбрасывает бомбу в какой-либо точке планеты каждые 12 минут". "В результате этого с 2001 года с действиями Америки связана гибель более 500 тыс. человек. Прокомментируете, господин Байден?", - заключил вице-спикер СФ.

Заявления Байдена

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы.

В заявлении, опубликованном в среду в Facebook, посольства РФ в Вашингтоне говорится, что посол РФ в США Анатолий Антонов 20 марта вылетает в российскую столицу для проведения консультаций по двусторонним отношениям. В среду на сайте российского внешнеполитического ведомства был размещен комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором говорится, что Антонов приглашен в Москву для консультаций с целью определить пути выправления двустороннего взаимодействия между США и РФ.