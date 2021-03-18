Захарова заявила, что у имперских амбиций Лондона нет прочного базиса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Имперские амбиции, которые все чаще пытается демонстрировать Великобритания, не имеют под собой прочного базиса. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Проблема имперских амбиций никуда не ушла. Амбиции есть, а базиса под ними нет. Мало того, базис, увы, прогнивший и гнилой", - сказала она.

По словам Захаровой, Великобритания придумывает все новые действия для того, чтобы вернуть себе статус ведущей и могущественной страны. Но, как отметила дипломат, "декорации рушатся все больше и больше".

Во вторник власти Великобритании сообщили, что увеличат ядерный потенциал страны, доведя общее количество боеголовок до 260. В распространенном Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства до 2030 года подчеркивается, что британское правительство идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом "технологических и доктринальных угроз" со стороны ряда государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением своей обороноспособности.

Кроме того, в обзоре подтверждается стремление британских властей "обновить ядерные средства сдерживания". В рамках этой программы правительство заменит систему баллистических ракет Trident, которыми вооружены подлодки типа Vanguard. Более того, сами эти субмарины к началу 2030-х годов будут заменены на подлодки типа Dreadnought.