{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: общественность США не может объяснить, что произошло на интервью с Байденом

По словам официального представителя МИД РФ, американские журналисты обращались в российское дипведомство с просьбами объяснить случившееся

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Американские журналисты, дипломаты и эксперты не могут объяснить высказывания президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"У американских коллег вызывает озабоченность. Мы говорим про общественность, журналистов, дипломатов, политиков, политологов. На сегодняшний день что у них происходит, отсутствие возможности это прокомментировать. <...> Даже на простой вопрос: "Скажите, пожалуйста, а что это было?" они не могут дать ответ", - сказала она.

По словам Захаровой, американские журналисты обращались в МИД РФ с просьбами объяснить произошедшее.

"Российская сторона не меняла базовых подходов к международным отношениям, международным делам, нашей повестки с различными странами. Мы видим эти качели с той стороны. А это действительно очень такие сильные, с огромной амплитудой качели", - добавила дипломат.

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы.

Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Захарова, Мария Владимировна
Косачев предупредил об ответных действиях России на хамские заявления Байдена
Они будут в том случае, если не последует извинений за высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина, отметил вице-спикер Совета Федерации
Косачев предупредил об ответных действиях России на хамские заявления Байдена
Читать полностью