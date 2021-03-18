Захарова: общественность США не может объяснить, что произошло на интервью с Байденом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Американские журналисты, дипломаты и эксперты не могут объяснить высказывания президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"У американских коллег вызывает озабоченность. Мы говорим про общественность, журналистов, дипломатов, политиков, политологов. На сегодняшний день что у них происходит, отсутствие возможности это прокомментировать. <...> Даже на простой вопрос: "Скажите, пожалуйста, а что это было?" они не могут дать ответ", - сказала она.

По словам Захаровой, американские журналисты обращались в МИД РФ с просьбами объяснить произошедшее.

"Российская сторона не меняла базовых подходов к международным отношениям, международным делам, нашей повестки с различными странами. Мы видим эти качели с той стороны. А это действительно очень такие сильные, с огромной амплитудой качели", - добавила дипломат.

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы.

Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).