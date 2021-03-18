Володин заявил, что воссоединение Крыма с Россией открыло новые возможности для страны

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало восстановлением исторической справедливости и открыло новые возможности для развития страны. Об этом в четверг заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте нижней палаты.

"Принятое на референдуме 2014 года решение восстановило историческую справедливость, определило наше общее будущее. Крымская весна объединила всех нас, открыла новые возможности для развития нашей страны", - отметил Володин. Спикер также пожелал жителям Крыма счастья, успехов и благополучия.

Как отметил на своей странице в Facebook руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, за прошедшее со дня референдума время "вводились блокады, санкции", но с этим удалось справиться, "теперь Крымский мост, энергомост между Крымом и Краснодарским краем, газопровод "Краснодарский край - Крым", новый терминал международного аэропорта Симферополь являются символами победы добра и силы духа". "Построены десятки ФАПов и амбулаторий, отреставрирована одна из жемчужин Крыма "Ласточкино гнездо", построен новый комплекс республиканской больницы, Балаклавская и Таврическая ТЭС, автотрасса "Таврида", - напомнил парламентарий.

Неверов подчеркнул, что еще предстоит решить самую главную проблему региона - дефицит пресной воды. "На очереди завершение строительства нескольких водозаборов", - заметил он. Депутат констатировал, что за семь лет Крым и Севастополь "завершили свою интеграцию в экономику страны, в том числе благодаря развитию своего огромного туристического потенциала". "Многое еще предстоит сделать, но Крым уже засиял по-новому", - резюмировал он.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь подчеркнул, что "все стратегии по отделению Крыма от России вопреки воле народа полуострова ждет жесточайшее фиаско". "Более того, инициативы такого рода являются посягательством на территориальную целостность российских границ со всеми вытекающими последствиями и предсказуемой реакцией", - написал он в своем телеграм-канале, комментируя недавно разработанную на Украине так называемую стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.

Воссоединение с Россией

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.