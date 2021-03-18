Трутнев поручил сменить главу поселка в ЕАО, жители которого пожаловались на сферу ЖКХ

ТАСС, 18 марта. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил губернатору Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславу Гольдштейну найти нового специалиста на должность главы поселка Смидович после многочисленных жалоб жителей на ненадлежащую работу ресурсоснабжающих предприятий и пренебрежительное отношение руководства хозяйствующих субъектов.

"С людьми посоветуйтесь, найдите того человека, которому люди доверяют, кто может возглавить поселение, чтобы привести его в порядок, прямо начиная с самой управы", - поручил полпред Гольдштейну во время рабочей поездки по региону. Он также отметил, что деятельность ресурсоснабжающих организаций необходимо взять под контроль.

Во время поездки состоялась встреча Трутнева с жителями поселка Смидович и села Песчаное, во время которой люди сообщили, что надлежащего отопления в их домах нет с 2016 года. Селяне заявили, что, по заключению экспертизы, вода, поступающая в квартиры, признана не соответствующей санитарным нормам. При этом ресурсоснабжающие предприятия регулярно присылают им счета за предоставление услуг, добавляя новые статьи расходов.

По словам жителей, действующие коммунальные предприятия препятствуют приходу в населенные пункты потенциальных конкурентов.

Глава поселка Смидович Светлана Новикова в ходе дискуссии заявила, что готова покинуть пост. Полпред поддержал такое решение и порекомендовал главе автономии подписать ее заявление об увольнении. "Смидович, пожалуй, территория-рекордсмен по количеству жалоб о состоянии городского хозяйства. Со Смидовичей приходит жалоб больше, чем со всех территорий округа. Для жалоб у людей есть все основания. Надо все приводить в порядок", - заметил вице-премьер.

По словам губернатора, глава поселка уже написала заявление об увольнении, оно поступило в совет депутатов. "В ближайшее время мы отставку эту примем, депутаты примут эту отставку. Моя задача сейчас - провести консультации с населением, подобрать достойного человека, который сможет привести Смидович в порядок и сделать жизнь людей лучше", - сказал Гольдштейн журналистам.