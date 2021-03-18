Зюганов назвал заявления Байдена о Путине небывалым дипломатическим хамством

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина - провокация в отношении каждого россиянина и не имеющее аналогов в истории США дипломатическое хамство. Такую оценку дал произошедшему лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Вчера прозвучала провокация, которой в истории Америки раньше не было, когда первый человек, руководитель, президент, по сути дела, обвинил в убийстве руководство нашей страны. Мы считаем, это ни с какой точки зрения не допустимо. Это вызов, который брошен каждому гражданину нашей страны", - заявил он журналистам в четверг.

Зюганов подчеркнул, что произошедшее можно охарактеризовать как "дипломатическое хамство, которого не было в истории", и призвал российское руководство сделать из этого "далеко идущие выводы".

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

В заявлении, опубликованном в среду в Facebook посольства РФ в Вашингтоне, говорится, что посол РФ в США Анатолий Антонов 20 марта вылетает в Москву для проведения консультаций по двусторонним отношениям с Вашингтоном.