Песков заявил, что при необходимости Путин заслушает доклад посла России в США Антонова

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин при необходимости заслушает доклад посла РФ в США Анатолия Антонова, который 20 марта вылетает в Москву из Вашингтона для проведения консультаций. Однако, как сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пока таких планов нет.

"Сейчас в настоящий момент нет таких конкретных планов", - ответил представитель Кремля на вопрос, планирует ли Путин лично заслушать доклад Антонова.

При этом Песков заметил, что "посол в любом случае будет в Москве, очевидно, он будет в Москве не один день". "Поэтому в случае необходимости, безусловно, президент примет решение о заслушивании посла", - отметил пресс-секретарь.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

В заявлении, опубликованном в среду в Facebook посольства РФ в Вашингтоне, говорится, что посол РФ в США Анатолий Антонов 20 марта вылетает в российскую столицу для проведения консультаций по двусторонним отношениям. Также в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства был размещен комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором сообщалось, что Антонов приглашен в Москву для консультаций с целью определения путей выправления двустороннего взаимодействия между США и РФ.