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Песков заявил, что Россия проанализирует свой подход к сотрудничеству с США

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал высказывание американского лидера Джо Байдена

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия проанализирует свой подход к сотрудничеству с США по темам, представляющим для нее интерес. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наш подход будет анализироваться в предстоящий период, в том числе в ходе консультаций с нашим послом, который был приглашен в Москву", - сказал Песков, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что вопреки высказанным им оценкам в адрес президента РФ Владимира Путина он считает возможным сотрудничество с Россией по тем аспектам, где у стран есть общие интересы.

В ответ на вопрос, не считают ли в Кремле ход американской стороны своеобразной "ловушкой", пресс-секретарь подчеркнул, что ему нечего добавить к сказанному. Песков также отметил, что не может точно сказать, планирует ли Путин сам отреагировать на высказывания Байдена.

В то же время он не стал отвечать на вопрос, возможен ли разрыв дипломатических отношений с Вашингтоном после заявлений Байдена. "Мне нечего добавить по этой теме, я уже сказал, из чего мы будем теперь исходить", - повторил Песков. На просьбу прокомментировать приглашение в Москву посла РФ в США Анатолия Антонова, представитель Кремля адресовал журналистов в МИД. "Давайте будем точны в формулировках: посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений", - подчеркнул он.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)Антонов, Анатолий Иванович
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