Захарова заявила, что на антироссийской истерике США дальше ехать некуда

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вашингтону нужно искать новую повестку, на антироссийской истерике дальше ехать некуда. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Они, эксплуатируя антироссийскую риторику, сами себя завели во внутриполитический тупик. Нужны, наверное, новые сюжеты, новая повестка нужна. Потому что на этой антироссийской истерике больше ехать некуда - они уже приехали", - сказала она.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

В заявлении, опубликованном в среду в Facebook посольства РФ в Вашингтоне, говорится, что посол в США Анатолий Антонов 20 марта вылетает в российскую столицу для консультаций по двусторонним отношениям. В тот же день в своем комментарии на сайте МИД РФ Захарова сообщила, что Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ.