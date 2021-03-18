Неверов заявил, что после слов Байдена любви в отношениях России и США не будет

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Слова президента США Джо Байдена о России и президенте РФ Владимире Путине - это серьезный вызов не только для РФ, но и для всего мира. Об этом в четверг журналистам заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"Это, конечно, серьезный вызов, не только нашей стране, нашему президенту. Это вызов всему миру", - сказал Неверов. "У этого сумасшедшего ковбоя сегодня красная кнопка, и мы не знаем, в каком настроении и в каком состоянии он проснется завтра, какие будут последствия", - пояснил депутат свою позицию.

"Мы тоже сделаем вывод. Вы знаете, что приглашен посол [РФ в США Анатолий Антонов] для консультаций в Москву, в ближайшее время эти консультации пройдут, но любви у нас уже точно не будет. И поэтому, конечно же, нам нужно очень внимательно смотреть на эти отношения", - продолжил Неверов.

Высказывания Байдена он связал с тем, что сейчас Путин "признан президентом номер один в мире", даже некоторые жители США хотели бы иметь такого же лидера. Неверов также напомнил, что в период холодной войны между странами не возникало подобного напряжения.

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

В заявлении, опубликованном в среду в Facebook посольства РФ в Вашингтоне, говорится, что посол РФ в США Анатолий Антонов 20 марта вылетает в Москву для проведения консультаций по двусторонним отношениям с Вашингтоном. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ.