"Кто так обзывается, тот сам так называется". Путин прокомментировал слова Байдена

Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы, а также ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

"Что касается заявлений моего американского коллеги. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" Я желаю ему здоровья", - сказал российский лидер, заметив, что говорит так "без иронии, без шуток".

Президент прокомментировал заявления Байдена детской поговоркой про обзывания. По мнению российского лидера, оценивая и критикуя других, люди всегда словно смотрятся в зеркало и видят в отражении самих себя.

"В истории каждого народа, каждого государства очень много тяжелых, драматических и кровавых событий, - сказал президент России. - Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало, мы всегда там видим себя, потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".

"Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: "Кто как обзывается - тот так и называется", - заметил президент. По его мнению, "это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка, смысл очень глубокий в этом, психологический". "Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще", - подчеркнул Путин.

Глава государства заявил, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей, РФ будет опираться на них.

Путин отметил, что руководство США настроено на отношения с РФ только на условиях Вашингтона, Россия же будет работать лишь на выгодных для себя условиях.