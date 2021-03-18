Лавров 22-25 марта посетит Китай и Южную Корею

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров с 22 по 25 марта будет находиться с рабочими визитами в Китае и Южной Корее. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В период с 22 по 25 марта состоятся рабочие визиты министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНР и Республику Корея", - сказала она.

Как проинформировала Захарова, 23 марта в городе Гуйлинь пройдут переговоры Лаврова с министром иностранных дел Китая. "Стороны обсудят состояние перспективы развития двусторонних отношений в контексте отмечаемого в текущем году 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР", - отметила официальный представитель МИД.

"Главы внешнеполитических ведомств России и Китая обменяются мнениями по широкому спектру актуальных международных проблем, рассмотрят вопросы взаимодействия между двумя странами на различных многосторонних площадках", - добавила она.

Дипломат также указала, что 24 марта глава российского МИД примет участие в церемонии открытия Года взаимных обменов между Россией и Кореей, который приурочен к 30-летию установления дипотношений. "25 марта в Сеуле состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Лаврова с его южнокорейским коллегой. На этих переговорах планируется обсудить ряд тем, связанных с развитием двусторонних отношений, включая сотрудничество в практических областях: ситуацию на Корейском полуострове, региональные и международные проблемы", - обратила внимание Захарова.